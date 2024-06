Vor-Corona-Niveau: Mehr Mitglieder in Niedersachsens Sportvereinen Stand: 03.06.2024 17:30 Uhr Im Jahr 2023 wurden in Niedersachsen rund 80.000 neue Mitgliedschaften bei Sportvereinen abgeschlossen. Dadurch sei der Mitgliederschwund der Corona-Pandemie überwunden, sagte Sportministerin Daniela Behrens (SPD).

Die rund 9.100 Vereine haben laut ihren Angaben mehr als 2,6 Millionen Mitglieder. Damit sei etwa jeder dritte Einwohner Niedersachsens in einem Sportverein aktiv. Der Sportbericht Niedersachsen wurde am Montag in Hannover vorgestellt. "Die Zahlen zeigen, dass die Sportvereine ein fester Bestandteil des gemeinschaftlichen Lebens in Niedersachsen sind und der gemeinsame Sport weiterhin an Attraktivität gewinnt", sagte der Präsident des Landessportbundes Niedersachsen (LSB), André Kwiatkowski.

Behrens: "Sport verbindet"

Kwiatkowski zeigte sich sehr erfreut darüber, dass im vergangenen Jahr viele Kinder in die Vereine eingetreten seien. Mehr als die Hälfte der Vereinsmitglieder Niedersachsens stellen laut dem Bericht die Sparten Fußball und Turnen. Mit Blick auf die sportlichen Großereignisse 2024 wie die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland sowie die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris sagte Ministerin Behrens: "Sport verbindet, und wenn wir in diesen außerordentlich schwierigen Zeiten etwas dringend brauchen können, sind es verbindende Erlebnisse."

Hochwasser sorgt für Schäden an vielen Sportstätten

Eine große Herausforderung sei der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die damit zusammenhängende Situation bei der Energieversorgung gewesen, teilte das Ministerium mit. Um zu unterstützen, hatte das Land Anfang 2023 30 Millionen Euro an Energiehilfen zur Verfügung gestellt. Das Hochwasser zum Jahresende 2023 hatte zudem Schäden an den Sportstätten einiger Vereine verursacht.