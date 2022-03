Stand: 11.03.2022 12:53 Uhr Zwei tote Wölfe im Landkreis Uelzen aufgefunden

Im Landkreis Uelzen sind am Donnerstag zwei tote Wölfe aufgefunden worden. Zwei Mitarbeiter der Abfallwirtschaft fanden die Tierkadaver auf dem Betriebsgelände des Entsorgungszentrums Borg in einer Aufbereitungsanlage für Bohrschlamm vor. Das Veterinäramt, das Umweltamt des Landkreises sowie die Wolfsberaterin des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz wurden zu der Begutachtung der toten Wölfe hinzugezogen. Die Tierkadaver befinden sich derzeit in den Räumlichkeiten des Veterinäramtes. Sie sollen bald ins Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin gebracht werden. Dort soll die exakte Todesursache der Tiere ermittelt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.03.2022 | 12:00 Uhr