Zwei Tote auf Campingplatz: Ursache für Explosion gefunden

Nach der tödlichen Explosion auf einem Campingplatz in Munster (Landkreis Heidekreis) steht die Ursache fest. Nach Angaben der Polizei war in dem betroffenen Mobilheim Gas ausgetreten.

Die Ermittlungen haben ergeben, dass es durch fahrlässiges Handeln der Bewohner zu einem Gasaustritt gekommen ist, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dies habe die Explosion und den Brand des Mobilheims sowie eines Gartenhäuschens und eines benachbarten Mobilheims ausgelöst. Hinweise auf weitere Beteiligte gebe es nicht. Auch vorsätzliches Handeln könne ausgeschlossen werden, so die Polizei. Die beiden 83 Jahre alten Bewohner des Mobilheims waren bei der Explosion auf dem Campingplatz vergangene Woche ums Leben gekommen.

Feuerwehr spricht von schwierigen Löscharbeiten wegen Gasflaschen

Als die Einsatzkräfte am vergangenen Dienstagmorgen auf dem Campingplatz "Zum Oertzewinkel" eintrafen, brannte das Mobilheim - eine Art transportabler kleiner Bungalow - bereits vollständig. Die Flammen griffen laut Polizei auf ein Nebengebäude und ein weiteres Mobilheim über. Die Löscharbeiten seien schwierig gewesen, da sich in beiden brennenden Unterkünften Gasflaschen und Spraydosen befunden hätten, teilte die Feuerwehr mit. Ein Anwohner sei bei dem Versuch, die beiden Bewohner zu retten, verletzt worden. Als das Feuer gelöscht war, entdeckten die Einsatzkräfte in der Unterkunft, in der der Brand ausgebrochen war, das verstorbene Ehepaar. Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes schätzten den entstandenen Sachschaden auf rund 150.000 Euro. Zuvor hatte ein Polizeisprecher gegenüber dem NDR Niedersachsen von etwa 100.000 Euro gesprochen.

