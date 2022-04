Stand: 24.04.2022 15:54 Uhr Zwei Personen bei Feuer in Dannenberg leicht verletzt

In Dannenberg ist am Sonntagmorgen eine Wohnung komplett ausgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, war aus bislang ungeklärter Ursache eine Anbauwohnung in Brand geraten. Durch schnelles Eingreifen sei ein Übergreifen auf das Haupthaus verhindert worden. Bei ersten Löschversuchen zogen sich nach Angaben der Feuerwehr zwei Bewohner leichte Rauchgasvergiftungen zu. Es seien fast 80 ehrenamtliche Einsatzkräfte aus Dannenberg, Jameln und Hitzacker zum Einsatz gekommen. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei am Sonntag noch nicht beziffern. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.04.2022 | 06:30 Uhr