Stand: 17.02.2021 15:59 Uhr Zwei Corona-Mutationen in Betrieb in Bremervörde entdeckt

Die Gesundheitsbehörden beobachten ein besonderes Corona-Geschehen im Landkreis Rotenburg: In einem Betrieb in Bremervörde wurden gleich zwei Mutationsvarianten entdeckt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Demnach sind fünf Personen positiv auf die südafrikanische Corona-Variante und fünf auf die britische getestet worden. Insgesamt sind nach Angaben des Landkreises von den 50 Beschäftigten des Betriebes zwölf Personen nachweislich positiv. Der Betrieb und auch die Betroffenen hätten sehr gut kooperiert, so der Landkreis weiter.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.02.2021 | 15:00 Uhr