Stand: 12.09.2022 10:20 Uhr Zwei 19-Jährige in Zeven überfallen - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Überfall auf zwei junge Männer in Zeven (Landkreis Rotenburg) bittet die Polizei um Mithilfe. Die beiden 19-Jährigen sollen in der Nacht zu Sonntag zu Fuß am Stadtpark unterwegs gewesen und dann von mehreren Männern angegriffen worden sein. Man habe ihnen Pfefferspray ist Gesicht gesprüht, geschlagen und sie dann ausgeraubt. Die Angreifer sollen dann unerkannt mit dem Rad geflüchtet sein. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04281) 93 06 0 entgegen genommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.09.2022 | 09:30 Uhr