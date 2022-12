Stand: 27.12.2022 10:34 Uhr Zwei 18-Jährige sterben nach Unfall im Landkreis Rotenburg

Auf der K102 im Landkreis Rotenburg hat sich in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei junge Menschen starben, zwei weitere wurden schwer verletzt. Ein 18-Jähriger kam mit seinem Wagen zwischen Bremervörde und Gnarrenburg aus unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 18-jährige Beifahrerin wurde demnach aus dem Auto geschleudert und starb wenig später in einer Klinik. Der Fahrer erlag am Sonntagmorgen seinen schweren Verletzungen. Zwei weitere Insassen, ein 17-jähriger und 19-jähriger Mann, zogen sich bei dem Unfall laut Polizei schwere Verletzungen zu. Sie wurden in Krankenhäuser nach Rotenburg und Bremen gebracht.

