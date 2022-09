Stand: 23.09.2022 13:31 Uhr Zur Übung: Feuerwehr setzt Heide und Wiesenflächen in Brand

Im Wendland werden am Freitagnachmittag Feuerwehrleute gezielt Heide- und Wiesenflächen in Brand setzen. Das Feuer ist Teil einer Übung, bei der die Einsatzkräfte unter anderem trainieren wollen, wie sie Flächenbrände mit einfachen Mitteln bekämpfen können. Auch Gegenfeuer sollen getestet werden. Was hierzulande teilweise noch kritisch gesehen werde, sei in anderen Ländern bereits üblich, so die Feuerwehr in Lüchow-Dannenberg. Das Training im Wendland wird von europäischen Feuerexperten begleitet.

