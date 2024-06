Züge zwischen Hannover und Hamburg haben weiter Verspätung Stand: 03.06.2024 10:22 Uhr Starkregen hat am Freitag einen Bahndamm im Landkreis Celle beschädigt. Wegen der Reparatur verspäten sich die Züge zwischen Hannover und Hamburg. Auch das Hochwasser im Süden hat Auswirkungen.

Die Arbeiten an den beschädigten Gleisen dauern auch nach dem Wochenende an, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) am Montag auf Nachfrage des NDR Niedersachsen sagte. "Eine Prognose haben wir noch nicht", ergänzte eine DB-Sprecherin in Hamburg am Vormittag. Die Schäden müssten aufgenommen und repariert werden. "Das ist zeitaufwendig", sagte sie. Zwischen Eschede und Unterlüß hatten laut DB starke Regenfälle einen Bahndamm beschädigt. Die Strecke werde seit Freitag repariert. Am Morgen seien Fachleute erneut vor Ort gewesen, um die Lage zu bewerten, so die Sprecherin.

Reparatur an Strecke: 20 bis 25 Minuten Verspätung

Für Reisende bedeute das 20 bis 25 Minuten Verspätung. Den 2,6 Kilometer langen Streckenabschnitt können die Züge nur mit Tempo 40 befahren, wie die Sprecherin sagte. Züge, die planmäßig auf der Strecke Hannover - Hamburg halten, wie etwa in Lüneburg, Uelzen oder Celle, brauchen 20 Minuten länger. Sie fahren über die Strecke mit der Baustelle, wie die Sprecherin sagte. Züge, die planmäßig ohne Halt zwischen Hannover und Hamburg fahren, werden über Rotenburg (Wümme) umgeleitet, was 25 Minuten länger dauert, wie die Sprecherin erläuterte.

Auch der metronom fährt mit Verspätung

Auch die private Eisenbahngesellschaft metronom ist von den Einschränkungen betroffen. Deren Züge zwischen Eschede und Unterlüß verspäteten sich allerdings nur um fünf bis zehn Minuten, so das Unternehmen auf seiner Webseite..

Folgen von Hochwasser im Süden schränken Zugverkehr ein

Einzelne Züge im Fernverkehr können auch deutlich mehr Verspätung haben - etwa wenn sie aus den Hochwasser-Gebieten im Süden Deutschlands kommen. Dort hatte Starkregen große Schäden verursacht. Die Bahn rät von Reisen nach Süddeutschland ab. Sie schreibt auf ihrer Internetseite, dass München zurzeit aus Richtung Stuttgart, Würzburg und Nürnberg nicht angefahren werden könne. Zwischen Nürnberg und Würzburg bräuchten die Züge 25 Minuten länger. Da noch viele Verbindungen in den Süden ausfallen, sind die Züge, die fahren, oft voll, wie ein NDR Reporter auf der Fahrt von Hamburg nach Hannover erlebte. Auch die DB warnt: "Bitte rechnen Sie damit, dass es bei den noch verkehrenden Zügen zu einer sehr hohen Auslastung kommt."

