Stand: 01.03.2023 16:39 Uhr Zu teuer: Keine Geflüchteten-Unterkunft in Kaserne in Neu Tramm

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg wird die ehemalige Bundeswehrkaserne in Neu Tramm nun doch nicht kaufen. Das Projekt sei für den Kreis nicht mehr finanzierbar, sagt eine Kreissprecherin. Geplant war, dass der Landkreis die leer stehende Kaserne kauft und ans Land Niedersachsen weitervermietet. Dort sollten bis zu 500 Flüchtlinge untergebracht werden. Doch jetzt hat das niedersächsische Innenministerium nach Angaben des Landkreises konkrete Zahlen auf den Tisch gelegt: Demnach würde das Land pro Jahr rund 600.000 Euro Pacht bezahlen - nur etwa halb so viel, wie der Landkreis gefordert hatte. Außerdem müsste die Kaserne für knapp 25 Millionen Euro instand gesetzt werden - Kosten, die der Landkreis Lüchow-Dannenberg zu tragen hätte. Damit sei das Thema erledigt, so die Kreissprecherin weiter.

