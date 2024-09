Stand: 16.09.2024 09:28 Uhr "Zu gut für die Tonne": XXL-Kühlschrank steht in Lüneburg

Ein vier Meter hoher Kühlschrank steht bis Donnerstag in der Innenstadt von Lüneburg. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft will mit der Aktion "Zu gut für die Tonne" über das richtige Lagern von Lebensmitteln informieren. Der Riesenkühlschrank steht an der Ecke Grapengießerstraße/Am Sande. Mit visuell gestalteten Szenen und Geschichten zum Hören werde darüber informiert, wie Lebensmittel im Kühlschrank am längsten frisch bleiben, heißt es. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen betreut die Aktion in Lüneburg. Der Kühlschrank wird bundesweit in insgesamt zehn Städten aufgebaut. Lüneburg ist die einzige Station in Niedersachsen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg Ernährung