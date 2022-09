Stand: 04.09.2022 13:00 Uhr Zeven: Verkehrsunfall mit fünf Schwerverletzten

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in der Samtgemeinde Zeven (Landkreis Rotenburg/Wümme) sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Eine 42 Jahre alte Autofahrerin habe am Sonnabend eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei übersah sie offensichtlich den Wagen einer 40-Jährigen. Deren Auto sei mit voller Wucht in den kreuzenden Wagen der 42-Jährigen gefahren. In den beiden Autos saßen insgesamt fünf Personen im Alter zwischen 17 und 54 Jahren. Alle kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

