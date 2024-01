Stand: 01.01.2024 14:24 Uhr Zeven: 35-Jähriger durch Messerangriff lebensgefährlich verletzt

Mit lebensgefährlichen Stichverletzungen ist ein 35-Jähriger in Zeven (Landkreis Rotenburg) in der Nacht zu Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zuvor war nach Angaben der Polizei ein Streit mit einem 26-Jährigen auf einer Feier eskaliert, der in einer Auseinandersetzung mündete. In deren Verlauf soll der 26-Jährige demnach auf den Oberkörper des 35-Jährigen eingestochen haben. Der mutmaßliche Täter floh und meldete sich wenig später auf einer Wache, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei ermittelt gegen den 26-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der 26-Jährige erstattete bei der Polizei auch eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung. Der Gesundheitszustand des 35-Jährigen hat sich nach Angaben der Polizei stabilisiert.

Weitere Informationen Salzgitter: Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt Der 48-Jährige wurde aus einer Gruppe heraus attackiert. Er hatte diese zuvor laut Polizei auf Fehlverhalten aufmerksam gemacht. (01.01.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min