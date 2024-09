Stand: 06.09.2024 15:17 Uhr Zeugen gesucht: Fußgängerin stirbt nach Verkehrsunfall in Seevetal

Am Mittwochvormittag hat eine Autofahrerin eine 81-jährige Fußgängerin auf einem Parkplatz in Seevetal-Ramelsloh (Landkreis Harburg) übersehen und mit ihrem Fahrzeug touchiert. Nach Angaben der Polizei bemerkte die Autofahrerin die Seniorin zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Zusammenstoß mit dem VW Tiguan fiel die Frau zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf. Ein Rettungshubschrauber transportierte die Schwerverletzte in eine Klinik. Dort erlag die 81-Jährige noch am Abend ihren Kopfverletzungen. Die Polizei Seevetal bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (04105) 62 00 zu melden.

