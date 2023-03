Stand: 20.03.2023 08:31 Uhr Zehn ukrainische Landwirte zu Besuch im Wendland

Eine zehnköpfige Delegation von Landwirten aus der Ukraine ist seit Sonntag zu Gast im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Ziel ist es, dass deutsche und ukrainische Landwirte Erfahrungen austauschen und zusammenarbeiten. Unter anderem sollen mehrere Betriebe in der Region besichtigt werden. Auch ein Besuch des landwirtschaftlichen Bildungszentrums in Echem steht auf dem Programm. Die Ukraine-Hilfe Lüneburg hat den Austausch initiiert, der über Spenden finanziert wird. Die Delegation kommt aus Vinnytsia. In diese Stadt hat die Ukraine-Hilfe Lüneburg schon zehn Hilfsgütertransporte organisiert und eine enge Zusammenarbeit aufgebaut.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft