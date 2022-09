Stand: 08.09.2022 10:19 Uhr Zahnärzte starten mobile Praxis in umgebautem Lkw

Das Zahnärztehaus in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) hat eine mobile Zahnarztpraxis eingerichtet. Die Praxis in dem umgebauten Lastwagen ist nach Angaben einer Sprecherin komplett chirurgisch ausgestattet, es gebe eine OP-Liege und ein Röntgengerät. Die mobile Praxis soll unter anderem Patientinnen und Patienten vor Ort in Pflegeheimen behandeln.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.09.2022 | 07:30 Uhr