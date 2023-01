Stand: 18.01.2023 11:01 Uhr Wischhafen: 27-jähriger Transporterfahrer stirbt bei Busunfall

Ein 27 Jahre alter Mann ist bei einem Zusammenstoß mit einem Reisebus in Wischhafen (Landkreis Stade) ums Leben gekommen. Nach Auskunft der Polizei war der Mann am Dienstagnachmittag mit seinem Transporter in einer leichten Kurve auf der Bundesstraße 495 im Ortsteil Neuland in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte er frontal mit dem Reisebus zusammen. Der 68-jährige Busfahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Weitere Menschen waren nicht in dem Bus.

