Stand: 22.01.2023 18:02 Uhr Wirtschaftsgebäude brennt im Landkreis Stade nieder

In Kutenholz in der Samtgemeinde Fredenbeck (Landkreis Stade) ist am Sonnabend ein Wirtschaftsgebäude niedergebrannt. Wie die örtliche Feuerwehr am Sonntag mitteilte, konnten rund 80 Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf ein nebenstehendes Wohngebäude verhindern. Am Wohngebäude sei nur ein geringer Schaden entstanden. Durch das Feuer beschädigte Öltanks seien durch eine Fachfirma ausgepumpt worden. Ein Anwohner sei bei eigenen Löschversuchen leicht verletzt worden, meldet die Feuerwehr.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.01.2023 | 06:30 Uhr