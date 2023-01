Stand: 05.01.2023 09:30 Uhr Winsen: Großeinsatz in Amazonlager - Schimmelspray läuft aus

Am Mittwochabend ist es zu einem Großeinsatz im Amazonlager in Winsen im Landkreis Harburg gekommen. Der Grund war plötzlicher Chlorgeruch, der plötzlich in einem Teil des Gebäudes im Gewerbegebiet Luhdorf ausbrach, berichtet die Kreiszeitung Wochenblatt. Nach ersten Erkenntnissen sei eine Flasche mit Schimmelentferner ausgelaufen. Eine Person soll verletzt worden sein. Da der Chlorgeruch zunächst nicht genau lokalisiert werden konnte, rückten rund 120 Feuerwehrleute aus Winsen und den angrenzenden Ortschaften an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.01.2023 | 09:30 Uhr