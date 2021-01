Stand: 07.01.2021 14:39 Uhr Winsen: 17-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt

In Winsen (Luhe) hat am frühen Donnerstagmorgen ein 17-Jähriger einem Gleichaltrigen mit mehreren Messerstichen schwere Verletzungen zugefügt. Nach Angaben der Polizei kümmerten sich Zeugen um den am Boden liegenden Jugendlichen und riefen einen Rettungswagen. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, stellte sich aber noch am Vormittag der Polizei. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper. Warum die beiden 17-Jährigen in Streit gerieten und warum dieser derart eskalierte, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.01.2021 | 13:30 Uhr