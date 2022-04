Stand: 20.04.2022 11:07 Uhr Wendland: Diebe stehlen Wände von Bushaltestelle

Unbekannte haben von einer Bushaltestelle im Wendland großformatige Kunstwerke gestohlen. Laut Polizei schlugen die Diebe in der Nacht zu Ostersonntag zu. Demnach schraubten sie die mehr als zwei Meter hohen und 1,80 Meter breiten, bunt bemalten Holzplatten von dem Wartehäuschen im Luckauer Ortsteil Beesem ab und nahmen sie mit. Die Bushaltestelle in Beesem war durch die Kunstwerke überregional bekannt geworden. Sie zeigen farbenfrohe Motive, die an die Hippie Kultur im indischen Goa erinnern. An der Dachkante der Haltestelle war eine blaue Zierleiste mit ausgesägten Zacken - eine Art Krone - angebracht. Polizei und Künstlerin hoffen nun, dass die Bilder irgendwo wieder auftauchen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kunsthandwerk