Weiteres Logistikzentrum in Walsrode

Im neuen Gewerbegebiet an der A27 in Walsrode im Heidekreis wird ein weiteres Logistikzentrum gebaut. Die Firma Hagebau aus Soltau investiert dort 40 Millionen Euro. Sie will das Zentrum vor allem für den Vertrieb in Norddeutschland nutzen. Für Walsrode ist es die vierte Logistikhalle binnen weniger Monate. Laut Bürgermeisterin Helma Spöring (parteilos) gibt es für das Gewerbegebiet noch weitere Anfragen. Walsrode habe in diesem Jahr die Gewerbesteuereinnahmen enorm steigern können.

