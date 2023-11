Stand: 27.11.2023 13:06 Uhr Eisstockschießen am Stader Hansehafen

Am Stader Fischmarkt hat die Stader Marketing- und Tourismusgesellschaft eine Eisstockbahn aufgebaut. Gemeinsam mit einer benachbarten Gaststätte lädt sie auf plattdeutsch auf die Bahn "Afglitscht" (hochdeutsch: ausgerutscht) ein. Vom 28. November bis zum 21. Dezember können auf der 18 Meter langen Strecke aus Synthetik-Eis Gruppen oder Einzelpersonen in der beliebten Wintersportart gegeneinander antreten. Alle weiteren Infos sowie Buchungsmöglichkeiten für die Winter-Angebote gibt es in der Tourist-Information am Hafen und online unter www.stade-tourismus.de.

