Wegen illegaler Müllkippe: Forstamt sperrt Wanderparkplatz

Das Forstamt Sellhorn hat große Teile des Wanderparkplatzes Bennerstedt am Elbe-Seiten-Kanal zwischen Brietlingen und Scharnebeck gesperrt. Unbekannte sollen dort zuletzt immer wieder illegal Müll abgeladen haben. Schrott, wie etwa Reifen, in die Natur zu schmeißen, kann mit einem Bußgeld bis zu 25.000 Euro bestraft werden, heißt es von den Förstern. Sie weisen darauf hin, dass auch Grünschnitt nicht im Wald entsorgt werden darf. Pflanzen aus dem Garten könnten sich so unter Umständen unkontrolliert ausbreiten. Weil dies aber immer wieder passiert sei, sind die hinteren Bereiche des Waldparkplatzes nun mit Baumstämmen für Fahrzeuge unzugänglich gemacht worden. Im vorderen Bereich stehen weiter einige wenige Parkplätze zur Verfügung.

