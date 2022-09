Stand: 30.09.2022 18:22 Uhr Wegen Energiekrise: Panzermuseum in Munster schließt länger

Als eines der ersten Museen in der Region hat das Deutsche Panzermuseum in Munster (Landkreis Heidekreis) angekündigt, eine verlängerte Winterpause einzulegen. Man sei von der Stadt aufgefordert worden, die Ausstellungsräume im Dezember und Januar zu schließen, um Energie zu sparen, sagte die Museumsleitung dem NDR in Niedersachsen. Dabei gehe es vor allen Dingen um die alte Röhrenbeleuchtung in den Hallen, beheizt würden diese gar nicht, heißt es. Das Deutsche Panzermuseum wartet - nach eigenen Angaben seit Jahren - auf Fördergeld des Bundes, um das Museum umzubauen und energetisch zu sanieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.09.2022 | 15:00 Uhr