Stand: 28.10.2022 10:22 Uhr Wegen Bauarbeiten: Zugausfälle bei Start und Metronom

Bahnreisende müssen sich ab Freitagabend auf Zugausfälle in der Region einstellen. Betroffen sind unter anderem ab 20.50 Uhr bis zum Betriebsschluss am Sonnabend die Regionalbahn 38 zwischen Schneverdingen und Soltau. Als Grund werden kurzfristige Baumaßnahmen genannt. Ein Schienenersatzverkehr wird laut des Betreibers Start Niedersachsen Mitte eingerichtet. Wegen Bauarbeiten fallen ab Sonnabend zudem einige Metronom-Züge zwischen Lüneburg und Hamburg aus. Andere fahren die Haltepunkte Meckelfeld und Harburg nicht an. Auch dort verkehren Ersatzbusse. Es wird geraten, sich vor der Fahrtantritt im Internet zu informieren.

