Stand: 11.11.2020 13:31 Uhr Was ändert das Homeoffice? Kongress an Ostfalia-Hochschule

An der Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften in Suderburg (Landkreis Uelzen) hat am Mittwoch der 4. Internationale Dienstleistungskongress begonnen - corona-bedingt als digitale Veranstaltung. Ziel der diesjährigen Konferenz ist es nach Angaben von Projektleiter Markus Launer Forschung zum Thema "digitales Vertrauen" voranzubringen. So erforschen Wissenschaftler und Studierende von mehreren Kontinenten, wie das Homeoffice Vertrauen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern verändert - mit Blick auf effektives Arbeiten, aber auch auf die technische Überwachung.

