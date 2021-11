Stand: 09.11.2021 14:45 Uhr Warnstreik: Landesbeschäftigte in Lüneburg fordern mehr Lohn

Etwa 70 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Lüneburg haben am Dienstag bei Warnstreiks ihre Forderungen in der aktuellen Tarifrunde bekräftigt. Betroffen von der Arbeitsniederlegung waren unter anderem das Katasteramt, die Landesforsten und die Straßenmeisterei. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Landesbeschäftigten unter anderem eine Einkommenserhöhung um fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro bei einer zwölfmonatigen Laufzeit. Ende November geht es in die nächste Verhandlungsrunde.

Weitere Informationen Braunschweig: 250 Landesbedienstete bei Warnstreiks Betroffen waren unter anderem Straßenmeisterei, TU und Staatstheater. Die Gewerkschaften fordern fünf Prozent mehr Lohn. (09.11.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.11.2021 | 14:30 Uhr