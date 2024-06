Stand: 27.06.2024 07:50 Uhr Walsrode: Erste Wasserstoff-Tankstelle im Heidekreis geplant

Am Autobahndreieck Walsrode soll die erste Wasserstofftankstelle im Heidekreis gebaut werden. Das hat das landeseigene Wasserstoff-Netzwerk Niedersachsen bekannt gegeben. Die Betreiberfirma GP Joule aus Nordfriesland hofft, dass die Tankstelle mit dem Namen "A27park" insbesondere für Speditionen Anlaufpunkt werde. Diese seien auf ihrem Weg zwischen den Seehäfen Hamburg und Bremen auf der A7 und der A27 unterwegs und kämen direkt an der neuen Wasserstofftankstelle vorbei, heißt es. Es ist vorgesehen, dass die Wasserstoff-Tankstelle auch eine Druckstufe von 350 bar erhält, die für Tankvorgänge bei Schwerlast-LKW und Bussen erforderlich ist. Mit der neuen Tankstelle soll das Fahren mit Wasserstoff in der Region im Allgemeinen gefördert werden, so das Niedersächsische Wasserstoff-Netzwerk. Die neue Tankstelle soll Ende 2025 eröffnen.

Was ist "grüner Wasserstoff"? Wasserstoff ist keine Energiequelle wie Erdöl, Wind oder Sonnenenergie, sondern ein Energiespeicher. Von Natur aus kommt Wasserstoff nur in gebundener Form vor, etwa in Wasser oder Erdgas. Um das farblose chemische Element aus dieser Bindung abzuspalten, ist Energie notwendig. Dabei wird Wasser (H2O) in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) aufgespalten. Für umweltfreundlichen "grünen Wasserstoff" werden Erneuerbare Energien wie Solar- oder Wind-Energie verwendet, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten (Elektrolyse).

