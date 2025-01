Stand: 14.01.2025 12:46 Uhr Carport-Brand in Walsrode verursacht 100.000 Euro Schaden

In Walsrode (Landkreis Heidekreis) ist ein Carport ausgebrannt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 100.000 Euro. Ihren Angaben nach hatte ein Anwohner vergeblich versucht, das Feuer zu löschen. Demnach stand das Carport bereits in Vollbrand, als die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei am Samstagnachmittag vor Ort eintrafen. Durch den Brand wurden außer dem Carport auch ein Motorrad und ein Auto beschädigt. Auch Teile des Dachstuhls des angrenzenden Hauses wurden von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Wie es zu dem Brand kam, sei bisher noch unklar, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.

