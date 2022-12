Stand: 01.12.2022 17:01 Uhr Walsrode: Beifahrerin verhindert schlimmeren Unfall

In Walsrode hat die Beifahrerin eines Mannes womöglich einen schlimmeren Unfall verhindert. Die Frau merkte während einer Fahrt auf der Langen Straße, dass der Fahrer nicht mehr reagierte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 57-Jährige griff demnach ins Lenkrad, während der Fuß des Fahrers das Gaspedal drückte. Die Frau habe den beschleunigenden Wagen in ein geparktes Auto gelenkt, das durch den Aufprall mehrere Meter weiter bugsiert worden sei. Die Wagen seien an einer Hausecke zum Stehen gekommen. Der 69 Jahre alte Fahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Auch die Beifahrerin wurde vorsorglich eingeliefert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.12.2022 | 13:30 Uhr