Stand: 28.06.2024 14:16 Uhr Waldbrand-Gefahr: Neue Schilder mahnen zur Vorsicht

An vielen niedersächsischen Wäldern werden derzeit neue Waldbrand-Warnschilder aufgestellt. Sie sollen unter anderem darauf aufmerksam machen, dass Rauchen und offenes Feuer im Wald zwischen März und Oktober verboten sind. Menschen seien oft nachlässig, sagte Uelzens Stadtförster Thomas Göllner, vor allem was das Rauchen im Wald betreffe. "Wir können nicht genug darauf hinweisen", sagte Göllner - auch weil der Klimawandel die Waldbrandgefahr weiter erhöhe. Waldbesuchern können an den Wäldern unterschiedliche Schilder begegnen: So gibt es neben einer offiziellen Tafel der Landesregierung auch Schilder vom bundesweiten Netzwerk "Waldbrand Klima Resilienz". Letztere hat die Künstlerin Andrea Orth aus dem Wendland entworfen. In den Landkreisen Lüchow-Dannenberg, Uelzen und im Heidekreis stehen diese neuen Schilder bereits.

