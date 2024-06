Stand: 06.06.2024 06:48 Uhr Feuer in leer stehendem Haus in Bützfleth: Brandstiftung?

Im Stader Ortsteil Bützfleth ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte waren nach eigenen Angaben schnell vor Ort, es dauerte aber bis in den frühen Morgen, bis das Feuer vollständig gelöscht werden konnte. Anwohner waren über Warnapps auf starken Rauch aufmerksam gemacht und aufgefordert worden, Fenster geschlossen zu halten. Die Hauptverbindungsstraße musste in Bützfleth für die Löscharbeiten gesperrt werden. Das Feuer war aus bisher unbekannten Gründen in einem seit Längerem leer stehenden Wohnhaus ausgebrochen. Die Polizei versucht, die Brandursache zu klären und hält es nach eigenen Angaben für möglich, dass das Feuer gelegt wurde. Immer wieder sollen sich den Angaben zufolge Personen in dem eigentlich unbewohnten Haus aufgehalten haben.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 06.06.2024 | 06:30 Uhr