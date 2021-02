Stand: 01.02.2021 10:30 Uhr Von Trecker erfasst - 87-Jähriger erliegt Verletzungen

Der bei einer Kollision mit einem Traktor in Scheeßel (Landkreis Rotenburg) schwer verletzte 87-jährige Radfahrer ist im Krankenhaus gestorben. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann war am vergangenen Dienstag an der Landesstraße 130 von einem Trecker erfasst worden. Er erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen. Die Polizei vermutet, dass der 20-jährige Traktorfahrer den Radfahrer übersah, als er von einem Wirtschaftsweg auf die Straße einbiegen wollte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.01.2021 | 13:30 Uhr