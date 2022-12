Stand: 03.12.2022 13:51 Uhr Voller Körpereinsatz - Feuerwehr fängt Minischweine ein

Im Egestorfer Gemeindeteil Sahrendorf (Landkreis Harburg) hat die Feuerwehr am Freitag zwei herrenlose Minischweine eingefangen. Wie die Feuerwehr am Sonnabend mitteilte, liefen die Tiere auf einem Feld herum und drohten auf eine Straße zu laufen. Nach Angaben der Feuerwehr brauchten die Einsatzkräfte beim Einfangen viel Geduld und Ausdauer. Ein Schwein konnte nach einiger Zeit in einen Pferdeanhänger getrieben werden, das zweite Schwein wurde per Hechtsprung eines Feuerwehrmanns eingefangen, wie es hieß. Der Feuerwehrmann verletzte sich bei dem Einsatz leicht. Der Halter der Minischweine wurde noch nicht ausfindig gemacht - die Tiere kommen zunächst in einem Pferdestall unter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.12.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere