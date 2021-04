Visselhövede: Polizei verhaftet mutmaßlichen Todesschützen Stand: 21.04.2021 17:30 Uhr Mehr als vier Jahre nach einem Mord an einem 46-Jährigen vor einer Grundschule in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) hat die Polizei zwei Männer in den Niederlanden verhaftet.

von Maren Momsen

Einem 34-jährigen Albaner werde vorgeworfen, Anfang 2017 die tödlichen Schüsse auf das Opfer abgegeben zu haben. Dies teilten die Polizeiinspektion Rotenburg und die Staatsanwaltschaft Verden am Mittwoch mit. Ein 30-jähriger Landsmann soll mit daran beteiligt gewesen sein, die Tat zu planen, vorzubereiten und auszuführen. Beide seien mit Haftbefehl durch Spezialeinheiten der niederländischen Polizei in Amsterdam und Rotterdam verhaftet worden. Das Motiv für die Tat vermutet die Staatsanwaltschaft Verden im Streit zweier albanischer Familien in deren Heimatland. Weitere Details könnten nicht genannt werden.

Motorradfahrer 2018 wegen Mordes verurteilt

Die Festnahmen erfolgten nur zwei Tage, nachdem die Polizei am Montag bei einer erneuten Geländesuche an der A7 bei Bad Fallingbostel überraschend die mögliche Tatwaffe entdeckt hatte. Die Tat hatte damals bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Der Schütze gab vom Rücksitz aus zwölf Schüsse auf sein Opfer ab. 2018 wurde ein damals 23 Jahre alter Albaner zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er war der Fahrer des Motorrades. Die Mordkomission ist seitdem auf der Suche nach dem mutmaßlichen Schützen. Die Staatsanwaltschaft Verden hat inzwischen beantragt, die beiden jetzt in den Niederlanden festgenommenen Albaner nach Deutschland auszuliefern.

