Stand: 19.09.2023 10:55 Uhr Visselhövede: Nächtliches Feuer zerstört Einfamilienhaus

In Visselhövede (Landkreis Rotenburg) ist in der Nacht zu Dienstag ein leer stehendes Einfamilienhaus bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Nach Polizeiangaben hatten Nachbarn gegen 23.30 Uhr starken Rauch bemerkt und den Brand gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 100 Kräften auch aus den umliegenden Orten an, brauchte aber mehr als drei Stunden, um die Flammen zu löschen. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis 6 Uhr am Morgen. Nach Angaben der Feuerwehr drohten die Flammen zwischenzeitlich auf ein benachbartes Mehrfamilienhaus überzugreifen. Dies konnten die Einsatzkräfte aber verhindern. Wegen des starken Rauchs wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Weshalb das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Auch die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

VIDEO: Visselhövede: Einfamilienhaus bei Feuer zerstört (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.09.2023 | 09:30 Uhr