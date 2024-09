Stand: 12.09.2024 11:15 Uhr Vierjähriger entgeht knapp Unfall: Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Ein vierjähriger Junge hat sich in Klecken (Landkreis Harburg) gerade noch vor einem Unfall mit einem Auto retten können. Nach Angaben der Polizei übte das Kind am Samstagnachmittag mit seiner Mutter auf einem Feldweg Fahrradfahren, als eine silberne Limousine auf den Feldweg einbog. Laut Polizei war der Fahrer so schnell unterwegs, dass das Kind gerade noch ins Feld ausweichen konnte. Der Unbekannte bremste stark ab, fuhr dann aber weiter, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Die Polizei Seevetal sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04105) 62 00 entgegengenommen.

