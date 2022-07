Stand: 22.07.2022 08:32 Uhr Versuchter Mord und Vergewaltigung: Verdächtiger in U-Haft

Nach dem Überfall auf ein Ehepaar auf einer Pferdekoppel in Undeloh im Landkreis Harburg sitzt der 23 Jahre alte Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft. Das sagte ein Polizeisprecher. Ein Richter habe am Donnerstag Haftbefehl erlassen - wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie Vergewaltigung. Der 23-Jährige soll einen Mann auf einer Weide in Undeloh mit einer Holzlatte schwer verletzt haben. Anschließend soll er versucht haben, die Frau des Verletzten zu vergewaltigen. Eine Zeugin eilte der Frau zur Hilfe. Die Polizei konnte den Verdächtigen wenig später festnehmen. Ein weiterer zunächst festgenommener Mann wurde wieder entlassen - er war laut Polizei wohl nicht an der Tat beteiligt.

