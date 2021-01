Stand: 08.01.2021 07:38 Uhr Verschleppte Frau aus Rotenburg von SEK befreit

Eine Frau aus Rotenburg ist am Donnerstag von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei aus der Wohnung von Verwandten in Nordrhein-Westfalen befreit worden. Mitglieder der Großfamilie hätten die Frau Mittwoch nach Warburg (Landkreis Höxter) verschleppt und vermutlich gegen ihren Willen in der Wohnung festgehalten, so die Polizei. Hintergrund sei möglicherweise, dass die 22-Jährige eine Beziehung zu einem Mann hatte und dies von ihrer Familie nicht toleriert worden sei. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, die Frau sei aber mit einer leichten Verletzung im Gesicht angetroffen und deshalb vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die übrigen Familienmitglieder wurden auf der Polizeiwache vernommen.

