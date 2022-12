Stand: 09.12.2022 10:53 Uhr A1 bei Sittensen: Auto stößt mit Sattelzug zusammen

Ein 25-Jähriger ist am Freitagmorgen auf der Hansalinie A1 Richtung Hamburg in Höhe Sittensen (Landkreis Rotenburg) mit seinem Fahrzeug in einen Sattelzug geprallt. Das teilte die Polizei mit. Bei dem Unfall wurde der junge Mann leicht verletzt. Die Polizei vermutet Sekundenschlaf als Ursache für den Zusammenstoß. Die Autobahn war kurzzeitig gesperrt.

