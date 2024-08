Vermisstes Kind: Wo ist der 13-Jährige Felix aus Hassendorf? Stand: 15.08.2024 09:55 Uhr Polizei und Feuerwehr suchen im Landkreis Rotenburg (Wümme) nach einem vermissten 13-Jährigen aus Hassendorf. Felix wurde zuletzt am Mittwoch an seiner Schule gesehen.

"Er soll in einen Bus eingestiegen sein", sagte Polizeisprecher Heiner van der Werp am Donnerstagmorgen. Wohin Felix vom Schulgelände in Sottrum aus fuhr, ist unklar. "Im Moment vermuten wir, dass er von zu Hause weggelaufen ist", sagte van der Werp. Der Junge habe dies schon mehrfach gemacht. Die Polizei geht davon aus, dass Felix nicht gefunden werden will und dass er genau weiß, wie er sich verstecken muss, um nicht gefunden zu werden. Der 13-Jährige habe sein Handy und seine Smartwatch nicht mitgenommen. Dies sei wohl bewusst geschehen, um nicht geortet werden zu können, hieß es.

Bei der Suche nach dem Jungen in Hassendorf hat die Feuerwehr unter anderem auch eine Drohne eingesetzt. Ein Hubschrauber konnte am Mittwoch wegen der Wetterbedingungen nicht eingesetzt werden. Wie die Suche heute weitergeht, war am Morgen noch nicht entschieden.

Polizei: Vermisstes Kind auf Medikamente angewiesen

Der Schüler müsse Medikamente nehmen, leide aber nicht unter einer lebensbedrohlichen Erkrankung, teilte die Polizei mit. Felix war unter anderem vor zwei Jahren schon einmal vermisst worden, damals wurde er aber kurz darauf unversehrt wiedergefunden. Auch damals war unter anderem mit Drohnen nach ihm gesucht worden. Gefunden wurde Felix von Anwohnern und Nachbarn in einem Spielhaus auf einem Spielplatz in Hassendorf.

Die Polizei bittet Anwohner in Hassendorf und Umgebung dringend, ihre Gärten, Gartenhütten, Garagen und andere schlecht zugängliche Bereiche gründlich zu durchsuchen. Es sei möglich, dass sich der Junge dort versteckt hält oder in eine Notlage geraten ist. Auch ungenutzte Gebäude und Scheunen sollten überprüft werden. Wer Hinweise geben kann, solle sich unter der Telefonnummer (04261) 94 70 bei der Polizei in Rotenburg (Wümme) oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Beschreibung des vermissten 13-Jährigen

Felix sei für sein Alter verhältnismäßig klein und schmächtig, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er hat blonde Haare und trägt eine blaue Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er folgende Kleidung:

olivfarbenes Shirt mit schwarzen Punkten

hellbrauner Hoodie

kurze Tarnhose

blaue Sandalen

wetterfeste Jacke

