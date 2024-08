Vermisster Junge: 13-Jähriger aus Hassendorf ist gefunden Stand: 15.08.2024 21:20 Uhr Der seit Mittwoch vermisste 13-Jähriger aus Hassendorf (Landkreis Rotenburg) ist wieder da. Eine Polizeistreife entdeckte den Jugendlichen am Donnerstagvormittag in Horstedt.

"Nun können alle aufatmen", sagte ein Polizeisprecher. Der Junge sei sofort medizinisch untersucht worden, weil er regelmäßig Medikamente einnehmen müsse. Damit habe er seit Mittwochabend ausgesetzt. Es gehe dem 13-Jährigen aber den Umständen entsprechend gut, sagte der Sprecher. Zu den Hintergründen seines Verschwindens will sich die Polizei aus Datenschutzgründen nicht äußern.

Hinweise aus der Schule helfen Polizei

Entscheidend für sein Auffinden waren laut Polizei Zeugenaussagen von Mitschülern aus der Schule in Sottrum. Diese hatten demnach angegeben, dass der 13-Jährige am Mittwoch den Schulbus in eine andere Richtung als üblich genommen hätte. Danach habe man das Suchgebiet besser einkreisen können, sagte der Sprecher. Gefunden wurde der Junge schließlich in Horstedt - nur wenige Kilometer entfernt von seinem Wohnort in Hassendorf.

Kind war schon mehrfach vermisst

Der 13-Jährige war laut Polizei zuvor mehrfach von zu Hause weggelaufen. Bereits dreimal hatten die Beamten nach ihm gesucht, so auch im Februar 2022. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung war es den Polizisten jedes Mal gelungen, den Jungen zu finden.

