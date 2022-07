Stand: 15.07.2022 20:17 Uhr Vermisster Kanu-Fahrer ist mit hoher Wahrscheinlichkeit tot

Der seit vergangenem Sonnabend vermisste Kanu-Fahrer ist höchstwahrscheinlich tot. Nach Angaben der Polizei wurde am Freitag bei einem Überwachungsflug ein lebloser Körper in der Elbe zwischen Gothmann und Boizenburg auf der mecklenburgischen Seite gefunden. Bekleidung und persönliche Gegenstände wiesen darauf hin, dass es sich "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" um den 61-jährigen Kanu-Fahrer handele, sagte ein Sprecher. Er war in den frühen Morgenstunden des 9. Juli im Bereich Neu Darchaumit seinem Boot gekentert. Zahlreiche Kräfte hatten stundenlang nach dem Vermissten gesucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.07.2022 | 06:30 Uhr