Vermisster Junge: 13-Jähriger aus Hassendorf ist gefunden Stand: 15.08.2024 11:28 Uhr Der seit Mittwoch vermisste Felix aus Hassendorf (Landkreis Rotenburg) ist wieder da. Eine Streife fand den 13-Jährigen am Donnerstagvormittag in der Gemeinde Horstedt, teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit.

Dies sorge für "Aufatmen bei allen Einsatzkräften", so Polizeisprecher Heiner van der Werp in einer ersten Reaktion. Das Kind werde nun medizinisch untersucht, hieß es. Ein Hinweis aus seiner Schule hatte die Ermittler zum Aufenthaltsort von Felix in Horstedt, nur wenige Kilometer von Hassendorf, geführt. Weitere Informationen sollen folgen.

Kind war schon mehrfach vermisst

Der 13-Jährige war am Mittwoch nach der Schule nicht nach Hause gekommen. Die Polizei ging davon aus, dass er von zu Hause weggelaufen war. Der Junge habe dies schon mehrfach gemacht, zuletzt etwa vor zwei Jahren.

Suche per Drohne und Aufruf an Anwohner

Die Feuerwehr hatte bei der Suche nach Felix unter anderem eine Drohne eingesetzt. Die Polizei hatte zudem Anwohner in Hassendorf und Umgebung aufgerufen, ihre Gärten, Gartenhütten, Garagen und andere schlecht zugängliche Bereiche gründlich zu durchsuchen.

