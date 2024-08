Stand: 27.08.2024 07:35 Uhr Vermisster Bootsbesitzer tot im Elbstorfer Hafen gefunden

Im Sportboothafen Drage/Elbstorf (Landkreis Harburg)haben Taucher am Montag einen vermissten Sportbootfahrer tot geborgen. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus. Ihren Angaben nach war der 73-Jährige am Montagmorgen noch mit seinem Boot in den Hafen eingefahren, dann aber nicht nach Hause gekommen. Das Boot lag unverschlossen am Anleger. Als die Ehefrau dies auf der Suche nach ihrem Mann bemerkte, meldete sie den 73-Jährigen als vermisst. Einsatzkräfte suchten daraufhin den Hafen ab und konnten den Mann schließlich mithilfe eines Sonarboots auf dem Grund der Elbe lokalisieren. Die Todesursache ist noch unklar.

