Stand: 15.07.2024 14:44 Uhr Vermisste 55-Jährige aus Rotenburg wieder da

Eine 55-jährige Frau aus Rotenburg wurde am vergangenen Montag als vermisst gemeldet. Die Polizei befürchtete, dass sie in ernsthafter, gesundheitlicher Gefahr sein könnte. Deswegen wurde eine Öffentlichkeitsfahndung mithilfe eines Fotos gestartet. Ein aufmerksamer Bürger sah die Vermisste nach Polizeiangaben in Hemslingen und informierte die Polizei. Die Beamten konnten die Frau schließlich wohlbehalten zurück zu ihren Angehörigen bringen.

