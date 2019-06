Stand: 19.06.2019 12:18 Uhr

Verkehrschaos nach Lkw-Brand bei Lüneburg

In und um Lüneburg brauchen Autofahrer heute viel Geduld. Die Polizei bittet auswärtige Autofahrer, Lüneburg nach einem schweren Lkw-Unfall in der Nacht möglichst zu umfahren. Während der Fernverkehr nach Süden bereits ab Hamburg großräumig umgeleitet wird, ist es in der Stadt Lüneburg am Mittag noch richtig voll. Auf den Parallelstrecken zur Ortsumgehung, der Bundesstraße 4, gibt es kaum ein Durchkommen. Die Polizei überwacht den Verkehr teils per Hubschrauber, um schnell reagieren zu können. Am Vormittag sind die Ampelphasen in der Stadt an die besondere Verkehrslage angepasst worden. Die A39 und die B4 sollen um die Unfallstelle an der Anschlussstelle Lüneburg-Nord voraussichtlich noch bis zum späten Nachmittag gesperrt bleiben.

Lkw fängt Feuer: A39 bei Lüneburg gesperrt 19.06.2019 12:00 Uhr Bei der Anschlussstelle Lüneburg-Nord ist am Mittwoch ein Lkw umgekippt und in Brand geraten. Ursache für den Unfall war nach ersten Erkenntnissen Sekundenschlaf.







Polizei vermutet Sekunden-Schlaf als Unfallursache

An der Autobahn 39 war gegen 3 Uhr in der Nacht ein Lastwagen ausgebrannt. An der Anschlussstelle der Bundesstraße 4 war der Fahrer mit seinem Lkw von seiner Spur abgekommen und gegen einen Beton-Leitplanke geprallt. Die Polizei geht davon aus, dass der 47-jährige Fahrer am Steuer kurz eingeschlafen war. Dies berichtet NDR 1 Niedersachsen. Bei dem Unfall riss der Tank des Sattelzuges auf und das Fahrzeug geriet in Brand. Der Unfall ereignete sich an einer Baustelle an der Anschlussstelle Lüneburg-Nord. Dort ist die Verkehrsführung aufgrund der Bauarbeiten derzeit geändert.

Frisch sanierte Fahrbahn stark beschädigt

Der Fahrer des mit Milchprodukten beladenen Lkw blieb unverletzt. Die Feuerwehr benötigte Stunden, um den Brand zu löschen. Mehr als 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die gerade frisch sanierte Fahrbahn wurde durch den Brand stark beschädigt. Die Straße muss laut Polizei abgefräst und erneuert werden. Der Schaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt.

