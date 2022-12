Stand: 08.12.2022 09:24 Uhr Vergrößerung des Outlet Centers Soltau? Entscheidung 2023

Die Frage, ob das Designer Outlet Center an der A7 in Soltau um gut 5.000 Quadratmeter vergrößert werden darf, wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 entschieden. Das teilte ein Sprecher des Amts für Regionale Landesentwicklung in Lüneburg mit, nachdem am Mittwoch bei einem Erörterungstermin in Soltau im Heidekreis noch einmal die Vor- und Nachteile der Pläne erörtert worden waren. Das Amt wird sein Gutachten zu den Outlet-Plänen demnach wahrscheinlich im Februar vorlegen, das Landwirtschaftsministerium in Hannover entscheidet dann voraussichtlich noch vor dem Sommer. Lüneburgs Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne) befürchtet vor allem, dass ein vergrößertes Outlet Center Kaufkraft aus Lüneburg abziehen würde. Außerdem kritisiert sie, dass dadurch unnötiger Autoverkehr entstehen würde. Im Gegensatz dazu will Soltaus Bürgermeister Olaf Klang (parteilos) das Outlet unbedingt erweitern. In Soltau sieht man die Gefahr, dass die Innenstadt ausbluten könnte, ausdrücklich nicht: Das sei in den vergangenen Jahren durch das Outlet auch nicht geschehen, heißt es.

