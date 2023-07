Stand: 06.07.2023 08:01 Uhr Vergessene Kerze löst Wohnungsbrand in Stade aus

In Stade ist die Feuerwehr in der Nacht zu einem Wohnungsbrand gerufen worden. Eine brennende Kerze hatte das Feuer entfacht. Sie war neben dem Bett vergessen worden, so die Polizei. Die Feuerwehr rettete mehrere Menschen mit Drehleitern von ihren Balkonen. Fünf Personen wurden leicht verletzt, darunter die Bewohnerin der Brandwohnung. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, auch das Treppenhaus und die Wohnungen oberhalb des Feuers sind stark verrußt.

